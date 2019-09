Estivens Julio participó en el concurso en 2011. Lleva ya 5 años como trabajador sexual. Eso fue lo que le confesó al programa "La red". Exparticipante del "Desafío" ahora es prostituto gay y así vive

Este afirmó que tiene una página web donde publica contenido sexual de su cuerpo y de su novio y que ya ha recibido propuestas para grabar una película porno.

Este también se describe como pansexual, porque le gustan las personas sin importarle el género, aunque afirma que la mayor parte de sus clientes son hombres.

“Si me piden sexo y me lo van a pagar bien, lo hago sin ningún problema", dijo cuando se le preguntó por decidirse por este trabajo, que es uno extra, ya que el principal es ser entrenador personal.

Asimismo, dijo que por una hora de sexo le pagan entre 250 y 350 mil pesos y le pueden pedir cosas tan variopintas como golpes o por solo dormir sin hacer nada con él. La tarifa ha llegado hasta un millón de pesos.

Claramente, ha viajado a otros países con sus clientes, que le dan una vida lujosa. Sus clientes son hombres mayores que pagan por compañía y le compran ropa, así como lo llevan a buenos sitios.

Julio aclara que no lo hace por necesidad, sino por la paga que recibe. Esto le permite vivir holgadamente.

“Desde que empecé a hacerlo me va bien, no es mi trabajo de pila, entonces eso te da cierto ‘relax’. Si aparecen los clientes, perfecto. Es un extra que puedo usar para mis lujos, lo que me gusta, para derrochar dinero tal vez, y sigo con mi trabajo y mi vida normal también”, explicó.

Acá pueden ver otros detalles:

