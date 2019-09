Sandra Barrios, esposa de Jessi Uribe, sigue generando comentarios por revelar sus problema matrimoniales. Y claramente, luego de eso, no hay día en que le pregunten por todo. Critican a esposa de Jessi Uribe por él no estar en primera comunión de la hija

Por eso no fue extraño que cuando compartió un video de la primera comunión de su hija, le hayan preguntado por el cantante, que, aunque etiquetado, no aparece. Critican a esposa de Jessi Uribe por él no estar en primera comunión de la hija

Este, por su lado, solo ha publicado posts relacionados con sus presentaciones.

Por eso muchos seguidores de Barrios le preguntaron por su marido. Y de paso, algunos la criticaron por todo lo que ha sucedido.

«No ventiles tu vida privada cuando no estés segura de que vaya a pasar», «lucha por tus hijos, mujer berraca», «que más bendición que compartir estos momentos con tus hijos», le comentaron.

Especulaciones

Hace poco se reveló que la pareja estaba separada. Y se rumoreó que el motivo podría ser la cantante Paola Jara.

Por eso, ante tantos comentarios de todo tipo, el mismo Jessi Uribe tuvo que aclarar que no tenía una relación con ella y que respetaran su vida privada.

Por su parte, Sandra Barrios explicó que aún siguen casados, aunque respeta su decisión de alejarse. Eso, aún cuando en medio estén sus cuatro hijos.

