Carolina Gómez es una de las mujeres más bellas de Colombia. Y bueno, casi que del mundo, ya que en 1994 estuvo muy cerca de ser Miss Universo. Así puso Carolina Gómez a sus seguidores por solo salir con una tanga

En ese entonces solo la superó Sushmita Sen, que ahora es actriz de Bollywood.

En su cuenta puso un #TBT de la revista Don Juan, de 2013, con este caption. Así puso Carolina Gómez a sus seguidores por solo salir con una tanga

“No hay mejor exfoliante que la arena. Be true to yourself, be natural (Sé sincero contigo mismo, sé natural)”, escribió Carolina.

La foto fue tomada por Hernán Puentes. Allí aparece en topless, sobre la arena y con un bikini dorado. La publicación lleva más de 13 mil likes y 200 comentarios.

“Lo más lindo de este país”, “muy deliciosa, qué mujer tan mamacita”, “dulce y bella” o “como nueva”, le dijeron sus entusiasmados fans.

