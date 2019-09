¡Dio positivo! Mario Sepúlveda es el padre biológico de joven que le exigió examen de ADN

Hace unas semanas, Martha Labraña, quien tuvo un romance de juventud con Mario Sepúlveda, le exigió al minero que se hiciera un examen de ADN. En ese momento, la mujer aseguró que tenía una hija no reconocida junto a él.

Laura, hija de Martha, tiene 31 años. Vio a Mario sólo una vez en el 2010, después de ser rescatado de la mina de San José. Él la fue a ver en esa ocasión y hablaron sobre realizarse la prueba de paternidad, pero no se llevó a cabo y nunca más se volvieron a encontrar.

La mujer que le exige el test de paternidad aclaró que quería la prueba solamente para estar tranquila y que a su hija no le interesaba el apellido ni el dinero. El ex Resistiré habló en distintos medios de comunicación sobre este tema y dijo que no tenía problemas con hacerse el examen de ADN.

El resultado del test de paternidad

En Intrusos, habló por primera vez la joven de 31 años implicada. Laura abordó la actual relación que tiene con el minero. "Ahora hemos tenido bastante comunicación", dice, y señala que de a poco lo ha ido conociendo.

Además, confirmó que, independiente del resultado, no se va a cambiar el apellido por respeto a su papá. Por otro lado, dejó en claro que ella no busca dinero, como se dijo en muchos lados. "Hay gente que ha comentado cosas que no me gustan… el hecho de decir que yo quiero plata cuando no me conocen. No saben la realidad. Si yo quisiera plata, voy y se la pido. No es así", indica.

Súper Mario ganó el reality Resistiré. Por esta razón, algunos acusaron interés monetario por parte de Martha y su hija. "Hay gente que ha opinado sin conocerme, y si me conocieran se darían cuenta que no es un tema de plata. Es un tema de cerrar ciclos. Y, aparte de eso, yo estoy en todo mi derecho de saber la verdad", sostuvo.

Finalmente, el resultado salió positivo. Mario Sepúlveda es el padre biológico de Laura. "Es una tranquilidad", dijo la joven.

"Claramente, ella está muy agradecida de su papá que la crió, porque papá es el que cría y el que la hace es otro cuento. Existe un grado de irresponsabilidad de quienes hacemos las cosas sin pensar, sin las precauciones correspondientes, y la consecuencia de ello son hijos que no tienen la culpa de nada, son hijos que sufren mucho sin sus padres", expresó el minero.

