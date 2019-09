Gracias a las nuevas fotos de Mario Casas confirmamos que es el hombre perfecto

View this post on Instagram

Sesión de fotos para @spletnik_ru ♥️🇷🇺♥️🇷🇺♥️🇷🇺♥️🇷🇺♥️🇷🇺♥️ Increíble 👍 . . Фотосессия для журнала @spletnik_ru Интервью для журнала читайте у нас в группе либо на сайте журнала 😘 Наш шикарный мужчина! . . #mariocasas #mariomaniarus #мариокасас #мариокасасвмоскве