La modelo no pierde oportunidad de contar sus más íntimos secretos. Mara Cifuentes reveló como hizo para conseguir voz de mujer.

Mara Cifuentes sigue siendo el centro de atención tras su participación en el programa La Agencia, batalla de modelos. Y es que en el programa por primera vez se vio la participación de un andrógino y una transexual en la televisión colombiana.

Su participación generó una conversación en los televidentes que sigue hasta el momento. La popularidad de la antioqueña en parte es por la intriga que genera su transformación. Y ella cuenta algunos detalles.

Mara Cifuentes reveló como hizo para conseguir voz de mujer:

Esta vez, Mara fue invitada al canal de YouTube de Laura Tobón. Como un conversación entre amigas, la modelo colombo estadounidense reveló que le gustaría ser mamá de tres niños, como uno de sus mayores sueños.

Para despejar algunas preguntas que constantemente le hacen en redes sociales, la exparticipante de La Agencia aclaró que solo se ha operado dos veces: una de ellas para realizarse el cambio de sexo, confirmando que es completamente mujer.

Por otro lado, la modelo relató que su voz la logró gracias a las hormonas y unas clases de vocalización.



Por otro lado, la vida amorosa de Mara no fue un tema que Laura dejó pasar. No obstante, ella no habló mucho al respecto, pues tiene una sorpresa referente al tema que mostrará más adelante.

"No tengo novio, pero pronto puede que esto cambie", comentó

Como dato curioso, 'Sirena' reveló que eliminó todo el vello de su cuerpo, gracias a las hormonas. Pero, adicionalmente, tuvo que someterse a un tratamiento láser llamado fotodepilación; que radica en la luz utilizada para eliminar el vello.

Luego de los cinco minutos, Mara confesó que se siente muy feliz con su cuerpo y lo que ha logrado.

Cabe recordar que la modelo viajará a Nueva York, en los próximos días, para seguir triunfando en el mundo del modelaje.

