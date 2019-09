Maca Venegas y las dificultades que ha tenido para ser madre: "La naturaleza no me lo ha dado"

Macarena Venegas visitó Síganme los buenos. En conversación con Julio César Rodríguez, la abogada contó las dificultades que ha tenido para ser madre. "Antes de los cuarenta estaba más apurada yo de tratar de tener un hijo. Pero la naturaleza no me lo ha dado, no es que yo no lo haya buscado. Porque hay gente que dice 'ah pero es que ella siempre tan ocupada en otras cosas"", dice.

Se ha puesto en campaña y no ha logrado quedar embarazada. "No es que no pueda (tener hijos), es que no he quedado esperando guagua. Yo lo he tratado de buscar y no me ha pasado", señala la panelista de Contigo en la mañana.

En la instancia, relató los problemas de salud que han influido en este tema. "En alguna época de mi vida, cuando tenía 27 ó 28 años, me pasaron cosas que repercuten en el tema de tener hijos. Por un lado tuve trombosis, en teoría era por tomar pastillas anticonceptivas, en una de las piernas", indica. Por esa razón, le dijeron que si quedaba embarazada, tendría que ponerse anticoagulantes.

La abogada está de vacaciones en España, Ibiza

"En algún momento, yo fui a congelar óvulos. Tenía toda la intención. Fui a una clínica donde se congelan. Tenía como 35 años", afirma. Fue al doctor y le dijo que era una paciente un poco complicada. "Para congelar óvulos te tengo que meter hormonas para que ovules más de la cuenta, poder extraerlos y que queden congelados", le dijo el médico. Pero como tenía trombosis, tenía que preocuparse de tomar los anticoagulantes. Finalmente, desistió "porque se pone en riesgo uno".

Otro hecho que condicionó su salud, fue que a los 27 años tuvo pre-cáncer en el cuello del útero. "Me amputaron el cuello del útero (…) Entonces, pasaron varias cosas relacionadas con tener o no hijos", asevera.

"Pasé por periodos en que sí quise tener hijos, otras veces no. Era un 'tira y afloja'. Pero cuando me puse en campaña, no quedé embarazada. No voy a forzar, en mi caso y es un tema muy personal, mi naturaleza a tener hijos si no quedo embarazada. No me voy a someter a un tratamiento hormonal que me haga, en el fondo, cambiar mi vida en este momento", señala.

La abogada está considerando adoptar. "Adoptar es algo que yo he visto (…) Yo creo que es un tema que voy a considerar cuando termine de estudiar. Me gustaría adoptar. Es algo que no descarto", dice.

