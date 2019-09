Andrea Legarreta niega tener privilegios en el programa Hoy

A Andrea Legarreta últimamente la persiguen las polémicas, especialmente luego de las declaraciones de Alfedro Adame, quien la acusó de serle infiel a su esposo. Ahora la conductora lidia con los rumores de tener privilegios en el programa Hoy.

Sin embargo, Legarreta aclaró que estas afirmaciones son falsas y que recibe tantas exigencias como el resto de sus compañeros.

"Hay muchas cosas que no estoy de acuerdo, pero no hay gritos, malas formas, ni insultos, incluso, hay veces que debemos lidiar con las hormonas", dijo Legarreta.

"Todos opinamos, pero también me han jalado las orejas", aclaró la también actriz.

Andrea Legarreta se está adaptando a los cambios de 'Hoy'

Detalló que las únicas diferencias que existen en el equipo son las comunes que cualquier familia tendría.

"¡Ay, ya que digan lo que quieran! Que si me enojé con la Gali porque no fui a su fiesta, que si somos un par de brujas y tratamos a todo el mundo mal (…) Sí hay diferencias entre productores y conductores, si luego pasa entre hermanos o amigos", declaró.

Aseguró que se siente bien en el programa y que se está adaptado a todos los cambios que ha atravesado el show.

"Te puede gustar o no un programa, pero no puedes estar pensando a quién fastidiar, ya soy adulto y no estoy para eso. Me siento bien en Hoy, los cambios me cuestan todavía, pero me estoy adaptando cada día", dijo.

