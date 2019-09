Andrés Velasco se despide de "Isla Paraíso": "Me cuesta imaginar cómo será mi vida sin el Padre Gabriel"

Ayer se emitió el último capítulo de Isla Paraíso. La teleserie terminó sus transmisiones con una alta sintonía. El promedio on line fue de 32.1 y alcanzó un peak de 34 unidades. Con estos resultados, se convirtió en uno de los finales más vistos de las teleseries vespertinas. Además, fue el tema más comentado en redes sociales en la jornada de ayer.

En el episodio final falleció el Padre Gabriel (Andrés Velasco), causando una gran pena entre los seguidores de la historia. El sacerdote estaba hospitalizado por el disparo que le propinó Carlos Rojas (Francisco Ossa), marido de Carolina Miranda (Paola Volpato), pero no logró sobrevivir.

El personaje del cura de Isla Paraíso fue uno de los más queridos por los televidentes. Por esta razón, Andrés Velasco quiso dedicarle un adiós. "Despedirse de un personaje siempre es muy triste. En cada teleserie uno se despide del personaje que uno nunca vuelve a interpretar. Eso lleva a un pequeño duelo", sostiene el actor a mega.cl.

¡Pocos lo notaron! Actor de "Verdades Ocultas" aparece en el desenlace de "Isla Paraíso" Ayer se emitió el último capítulo de la exitosa teleserie vespertina

"El Padre Gabriel ha sido de los personajes más entretenidos, sino el más entretenido, por su energía, por su calidad humana, por el rol que cumplía dentro de la isla. Y también le agregaría el cariño que la gente me ha transmitido a partir de este personaje. Se ha ganado el cariño de la gente y la gente me lo ha hecho saber. Y eso de alguna manera va potenciando la deuda que uno empieza a adquirir con el personaje", señala Andrés Velasco.

"Me cuesta imaginar cómo será mi vida sin el Padre Gabriel, tanto en mi vida cotidiana como yo mismo. Me sentí con mucha libertad de ser yo mismo y también para transmitir ciertos mensajes en un área de las personas que es la parte espiritual (…) Sentí que me estaban quitando algo muy preciado. Yo sabía que ese momento iba a llegar. Siento que nunca iba a estar realmente preparado para hacerlo, para despedirme del Padre Gabriel", concluye.

Te recomendamos: