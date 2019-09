Ernesto Belloni se disculpa con Vesta Lugg por desubicado comentario: "Pensé que no se iba a molestar"

En mayo del 2017 se vivió un incómodo momento en Vértigo, cuando Vesta Lugg fue invitada. En el espacio mostraron una fotografía de cuando la actriz participaba en la serie BKN. Diana Bolocco dijo que se veía como una "niña dulce". Ernesto Belloni, que también estuvo en el episodio, agregó que la joven "está como para chuparla".

La situación desató las risas del público y de los demás asistentes. Sin embargo, la reacción de Vesta fue totalmente diferente. Hace dos meses, la ex panelista de Maldita Moda se refirió al episodio a través de Instagram, ya que el video le había llegado en reiteradas ocasiones por redes sociales.

"No, no fue gracioso para mí. Ese día, sabiendo que iba a un programa a 'exponerme', me fui del canal sintiéndome pesada (…) Me he dedicado a responderle a algunos y decirles que lo que me sucedió ese día es acoso y que ni ellos ni yo merecen ser tratados como un objeto 'para chupar' y que entiendo que este sea un tipo de humor, pero que no, no es gracioso para mí ni para las personas que viven acoso sin que nadie se entere", señaló.

En Intrusos Belloni se refirió por primera vez a este tema. "Vesta, si yo te ofendí, hoy día me disculpo", sostuvo al programa de farándula. "Pensé que era alguien del espectáculo, pensé que no se iba a molestar por una cosa así", añade el comediante.

