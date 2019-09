Entre la polémica del artista con su esposa pasó desapercibido un detalle de su carrera musical. El detalle premonitorio de Jessi Uribe respecto a su divorcio.

Jessi Uribe ganó gran reconocimiento tras participar en 'A Otro Nivel'; y aunque su carrera musical desde ese entonces se catapultó, ahora su vida amorosa es lo que le ha robado protagonismo.

Al dar su noticia sobre su divorcio quedó sepultado el hecho de que su carrera como compositor se expandió. Ahora el cantante no solo impactará en la música popular, lo va a hacer también en el género vallenato.

El detalle premonitorio de Jessi Uribe respecto a su divorcio:

Según dio a conocer Graciela Torres, conocida popularmente como 'Negra Candela', el artista durante estos días cosechó su primera composición. La canción se llamaría 'Piedra por Piedra', y el interprete de la canción será Luis Cueto y producida por Iván Calderón el 'Midas' de los cantantes del género; a parecer todo lo que compone Calderón se vuelve éxito.

Además, la periodista añadió que la canción se ajusta a la situación personal que hoy vive con su esposa. Pues solamente en la introducción de la canción el artista relata como comenzó y terminó la relación; incluso sobre el sentimiento que tiene al dar por terminado todo.

"Nuestro noviazgo fue raro. Nunca peleamos y hoy terminamos. Ella se fue, ahora me queda un mal sabor. Qué cambió, qué hice malo, en qué he fallado y lo encontré. Fue cuando hablé de familia, tener un hijo, una casita, para los tres. Desde ese día no volvió a hablarme, llegaba tarde, siempre a pelearme y se me fue" dice la canción.