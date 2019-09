Drew y Jonathan Scott, los magos de la transformación y decoración de hogares

Considerados los gemelos más famosos de la pantalla chica, los hermanos Drew y Jonathan Scott son los encargados de darle vida a Hermanos a la obra, un reality show en donde explotan sus habilidades en decoración: mientras el primero es agente inmobiliario especializado en casas para remodelar, el segundo es un contratista con la habilidad de transformar espacios.

Son conocidos por su destreza para encontrar inmuebles en pésimas condiciones y transformarlos en lujosos hogares. Hoy estos canadienses tienen varios programas de televisión, tres libros y un programa de radio, aún así, no se cansan de trabajar juntos. Han realizado impresionantes remodelaciones en todo tipo de propiedades para su programa en el canal Discovery H&H, logrando hacer hogares cómodos y de ensueño.

Drew y Jonathan son socios dinámicos y con buen sentido del humor, lo que mantiene a los espectadores pegados a la televisión hasta el final de cada episodio, donde siempre sorprenden por los resultados. Es una fórmula que ha funcionado por más de 13 temporadas.

Los gemelos Scott hablaron con nosotros sobre su trabajo y tendencias en decoración.

¿Cómo terminaron en el mundo de la construcción?

Jonathan (J): Fuimos actores cuando éramos más jóvenes y no queríamos estar luchando tanto, así que decidimos invertir en el negocio de bienes raíces y leímos muchos libros para ver cómo podríamos comenzar con este de la mejor manera.

¿Tienen algunas diferencias entre ustedes cuando están trabajando?

Drew (D): Ambos tenemos una gran habilidad de encontrar algo antiguo y convertirlo en algo hermoso y nuevo. Creo que nuestro estilo es ligeramente diferente. El mío es más moderno, conservando elementos rústicos, con trabajo de madera y por qué no, tener algún candelabro. Mientras que a mi hermano le gusta algo un poco más relajado.

J: A mí también me gusta ensuciarme, así que…(risas).

¿Cuál es el elemento que más destaca en su trabajo?

J: Ese es probablemente el elemento más grande. Yo realmente disfruto estar en el proceso de demolición, meterme dentro del edificio, ver cuáles son los problemas que hay dentro de las paredes. Drew prefiere más el lado del diseño, donde se inclina más a crear la belleza para el espacio.

D: Soy un solucionador de problemas. Me gusta trabajar con los espacios para maximizar su uso.

¿Qué los hace distintos de otros diseñadores?

D: Hay muchos diseñadores maravillosos en el mundo. Probablemente, acá también los hay, pero cada quien tiene su diferencial. En el caso nuestro, nosotros diseñamos para la funcionalidad, para el estilo de vida de cada persona que vive en el espacio y no forzamos el estilo.

J: Creo que es importante que tu ames tu hogar. Y este debe hacerte la vida más fácil. Así que cada familia tiene un problema distinto que debe ser solucionado y nosotros tratamos de cumplir con este objetivo.

¿Creen que el minimalismo es una tendencia efímera?

D: El minimalismo es algo importante en el diseño, porque muchísimas personas no tienen el dinero para pagar o comprar un espacio grande, así que si tienes un lugar pequeño, no quieres sobrecargarlo de cosas.

J: No queremos esa sensación de frío y exclusión cuando la gente llega a un lugar. Por eso tratamos de reusar la mayor cantidad de piezas que podamos y luego sí introducimos cosas nuevas.

¿Cuál es la mejor parte de trabajar juntos?

J: La mejor parte de trabajar con Drew es que sé exactamente lo que está pensando todo el tiempo.

D: ¿En qué estoy pensando ahora?

J: Me gustan los sánduches.

D: No, me gusta el tomate.

¿Cómo es su casa?

D: Es genial, está renovada y restauramos gran parte de su encanto original. Y amamos pasar tiempo juntos ahí, cuando tenemos oportunidad. Ahora andamos viajando, por lo que no nos la pasamos en casa por mucho tiempo.

J: Estoy pensando en tener un pequeño lugar en Colombia. No lo sé. Puede que sea o no una buena idea, pero cuando vengamos acá y grabemos el show, eso estaría muy bien.

¿Y qué les ha gustado de estar acá?

J: Oh, por Dios. Estuvimos viajando por acá y vimos una hermosa vista, así que si compramos algo aquí, queremos algo un poco más arriba para poder disfrutar la vista a toda la ciudad.

¿Cuál es la cosa más curiosa que podemos encontrar en su casa?

J: Un súper martillo y un deslizador de agua.

D: Yo soy más de antigüedades. Una guitarra del siglo XIX, creo que es mi objeto más cool.

¿Les gustaría reformar alguna vez el hogar de una celebridad?

D: Sí, de hecho hemos tenido pedidos de famosos para que reformemos su casa, pero no hemos tenido tiempo. Pero quizás venga un show sorpresa en Discovery Home and Health. No te puedo decir más, pero son grandes celebridades.

¿Cuál es su concepto ideal de cocina? Por favor descríbanlo.

J: Yo amo cocinar. No tengo mucho tiempo para hacerlo, pero necesito una gran isla, con mis amigos sentados alrededor y amo color en las cabinas. Así que, para mí, se trata de hacer todo más cálido con texturas y colores interesantes.

D: A mí me gusta que puedas ver la cocina y el comedor, me gusta tener vista para todo en todos lados, porque no quiero que ni mi familia ni amigos estén aislados.