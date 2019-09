Titi García-Huidobro y Pato Torres se separan tras 18 años de relación: "Fue algo súper conversado"

Pato Torres (66) y Titi García-Huidobro (45) eran una de las parejas más consolidadas del espectáculo nacional. Llevaban 18 años juntos, ocho casados y tienen dos hijos en común. Sin embargo, hace un mes la expareja se separó.

En el programa Tu vida tu historia, de CHV, el actor confirmó el fin de la relación. "Fue una separación muy en buena onda, muy bien conversado, decisión de ambos. Nuestra preocupación mayor, obviamente, son los chicos, nuestros hijos", sostiene.

Además, pese al quiebre, ambos siguen trabajando en los mismos proyectos teatrales. "Seguimos trabajando juntos. Tenemos cinco obras en las que trabajamos juntos. El hecho de que las cosas sentimentales que nos unían como pareja no estén, no significa que no vamos a seguir siendo padres y no significa que no vamos a seguir siendo amigos y compañeros", señala Torres.

La locutora radial también dio su testimonio al respecto. "Como toda separación, no es fácil para nadie, pero es algo que teníamos que hacer no más. Seguimos trabajando juntos, tenemos una súper buena relación, fue algo súper conversado y es una decisión que de repente hay que tomar no más", dice a La Cuarta.

Por su parte, el actor dice que no es difícil seguir viéndose a pesar de la ruptura. "Es que con la Titi seguimos siendo muy buenos amigos. Nuestra separación fue conversada en muy buena onda, de forma tranquila y nos hemos separado simpáticamente", asegura a LUN.

"No tenemos problema en seguir trabajando juntos. Además a la obra le está yendo espectacular, tenemos septiembre y octubre y también presentaciones en regiones", añade Pato Torres.

