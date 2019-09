La pareja aclaró los rumores de su ruptura tras comentario. Melina Ramirez aclaró rumores sobre su relación con Mateo Carvajal

Melina Ramírez y Mateo Carvajal ha enternecido las redes sociales desde la llegada de su hijo, Salvador. Desde entonces los papás se han encargado de compartir con sus seguidores algunos momentos emotivos junto a su primogénito.

Pero, un pequeño detalle ha llamado la atención de los internautas. La relación de la pareja sin duda cambió luego del nacimiento del pequeño, y es que dejaron de compartir instantáneas juntos; por lo que se rumoró que habían dado fin a su relación.

Y es que Salvador parecía el mediador entre sus progenitores hasta la última instantánea que compartió su papá.

Mateo publicó una foto junto a su hijo, y escribió en su descripción:

"Que impresión ser tan iguales… Te amo flaquito de papá".

Los comentarios por parte de los usuarios de la red social fueron evidentes. Algunos concordaron con el deportista, mientras que otros le recordaron que sacó la belleza de su madre.

No obstante, el mensaje que se robó la atención fue el de Melina, quien escribió: "Igualitos, pero lo importante es que a mi me sacó la personalidad y usted sabe que es verdad, gracias a Dios".

Tras las palabras de la modelo, sus seguidores mostraron su emoción de volver a ver una interacción entre la pareja. Pues aunque no se volvieron a dejar ver juntos, parece que su relación sigue siendo como se conocía, entre chistes y cariño.

Incluso algunos internautas le llegaron a insinuar a la pareja que es hora de un hermanito para su bebé.

"¡Ay! Por fin, ya extrañábamos que no se respondían las fotos ni se daban me gusta… ", "Pensé que se habían separado, menos mal que no", "¿Por qué ya no salen los tres como familia?, tan bellos que son ustedes como pareja", "Hagan el amor, no la guerra, y busquen la hermanita", fueron algunos de los comentarios.

La pareja no ha dicho nada al respecto, y es que sus publicaciones se han limitado a compartir algunos compromisos laborales y su hijo.

Te mostramos en video: