La cantante recibió fuertes comentarios de desaprobación tras su reciente presentación en vivo. Ana del Castillo responde a críticas por cantar en ropa interior

En redes sociales se convirtió viral un video en donde Ana del Castillo protagoniza un espectáculo bochornoso.

Ana del Castillo responde a críticas por cantar en ropa interior:

La joven promesa del vallenato hace algunos días se presentó en en el municipio de Necoclí, Antioquia, en brasier y acompañada de un hombre que la sostiene en la parte de atrás. La pareja en el escenario generó disgusto entre los asistentes por el poco respeto que ella les presenta.

Y es que al parecer la cantante no le vio problema a quitarse la camisa en el lugar pues era bastante húmedo y al aire libre. No obstante, algunos internautas resaltaron el hecho de que ella no se encontraba sola y habían niños alí.

"Estaba en la playa, todo el mundo estaba vestido de una manera descomplicada y a mi se me dio la gana de ponerme eso. ¿Quién me dice que no me lo ponga, acaso estoy robando?", dijo la artista.

El hecho escaló en medios que Ana terminó pronunciándose sobre el hecho por medio de su Instagram. Allí la mujer confesó que hay gente que solo está pendiente de cualquier equivocación que tenga para criticarla; es por eso que les pidió que si no tienen nada que aportar mejor dejen de seguirla o se queden callados.

"Si usted piensa que soy un mal ejemplo para sus niños vaya y recójase. No sé que hace un niño de 6, 7 u 8 años a las 4 de la mañana, que es cuando usualmente canto, en una fiesta de adultos donde hay alcohol y de todo, así les informo", expresó.

Y con respecto a los niños que se encontraban en el concierto, la artista le pidió más responsabilidad a los padres; ya que no es posible que un menor de edad se encuentre en un espacio así, pues eran altas hora de la noche (3 o 4 de la mañana).

