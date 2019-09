Leo Méndez Jr. y polémica con Marcela Duque: "Ella es la razón por la que mi padre y mi madre rompieron"

Lo prometido es deuda, y lo cumplió. Leo Méndez Jr. compartió un extenso video en Instagram, en el que dio a conocer detalles de su conflicto con Marcela Duque.

El joven de 22 años había anunciado la publicación del registro hace varios días, cuando dijo que contaría su verdad en torno a la pareja de su padre, el músico DJ Méndez. "Todo Chile sabrá tu verdad y lo asquerosa de persona que eres, lo mala del puto alma. Te metiste con la persona equivocada. Tengo mucha energía para seguir día y noche con esto. No voy a parar hasta verte tirada en el suelo", dijo anteriormente.

Y si bien el conflicto subió de nivel, debido a las amenazas que habría recibido por parte de su padre para que guardara silencio, esto no fue impedimento para que concretara su plan. De esta manera, Leo Méndez Jr. compartió el registro explicando el origen de su mala relación con Marcela Duque.

"Me dirigiré a ella. Lo refloté ahora porque me cansé de ese juego cínico. Ella sabe que no me agrada y yo a ella tampoco. No está correcto cómo reaccioné, soy impulsivo lo reconozco. No debería haberme ido contra mi papá porque con él no fue el drama", partió diciendo.

Según contó, todo comenzó cuando por problemas económicos, tuvo que dejar su departamento e irse a vivir con su padre y su pareja. En medio de su estadía, empezó a tener problemas con Marcela Duque debido a las diferencias que tenían en temas de convivencia.

"Él me echó porque yo ese día exploté, porque soy una persona que le gusta la limpieza, el orden. Y nosotros chocamos, ella no es así (limpia). Quedaba la grande porque soy una persona que no me puedo quedar callado con mis opiniones y mi papá siempre la defendía a ella", dijo.

"Le dije en otras palabras que era una persona sucia. Ahora que haya salido a flote es culpa de mi papá, él siempre quiso tener esta vida pública, él fue quien abrió las puertas de nuestras vidas. Así me ha tocado vivir", agregó, contando una situación que vivió con Marcela Duque cuando él tenía 7 años.

"Ella es la razón por la que mi padre y mi madre rompieron, ellos eran un matrimonio feliz. ¿Por qué digo que es una mala persona? Porque ella lo hizo con intención. Cuando mi papá se iba de gira andaba con ella, y sabía que mi madre le hacía las cosas y desempacaba sus maletas y ahí mi mamá encontraba cartas que decían: ‘comprar un regalo a la reina (Marcela), ignorar a la bruja (mi mamá)", explicó.

"Marcela hizo muchas cosas con mala intención. Yo tenía seis años y mi mamá le pedía que no se metiera con nosotros y me acuerdo de su risa, cómo ella se burlaba", añadió.