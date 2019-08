La modelo generó burlas en redes sociales por el pequeño detalle. "Necesita clase de geografía", le dicen a presentadora colombiana.

Carolina Brito es conocida por ser una de las colombianas más reconocidas en República Dominicana. Su trabajo como presentadora ha generado una gran impresión no solo en los televidentes, también en los usuarios de las redes sociales.

Si bien es reconocida por su belleza, sus seguidores no pasaron por alto un detalle que generó risa. Carolina quería presumir que celebrará su cumpleaños en Dubai, y que va a ser "por todo lo alto"; pero en medio de la emoción confundió uno de los lugares más importantes de todo el mundo.

La mujer dando la información sobre el tour que va a hacer, hizo referencia a que el Desierto del Sahara estaba ubicado en Dubai; cuando dicho desierto se ubica es en África.

"Incluye los tiquetes de ida y vuelta; hotel cuatro estrellas con desayuno incluido; incluye también el paseo al Desierto del Sahara, el paseo a las mezquitas, y todo lo hermoso que tiene Dubai para ofrecernos", dijo.

La confusión de la mujer generó cientos de reacciones por parte de los internautas, quienes en los comentarios le sugirieron que primero investigara a dónde se dirige y lo que va a hacer; antes de ponerse a hablar en redes sociales.

"Está más pérdida que la virginidad de Esperanza Gómez", "Pérdida y media pero se va de viaje y ustedes no", "Ella tiene que hacer un tour por el colegio otra vez ", "Eso es lo qué pasa cuando las personas no leen de cultura general, si no que se la pasan es haciendo payasadas. Qué pereza", fueron algunos de los comentarios.