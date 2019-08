La actriz que fue parte del elenco Loquito por ti sorprendió a sus seguidores. Las sensuales fotos de Linda Lucía Callejas a sus 48 años



Linda Lucía Callejas es conocida por su carrera como modelo y reina, representó a Antioquia en 1989. Sin embargo, actualmente deleita a los televidentes con su talento para la actuación.

Una de as recientes producciones en las que hizo parte fue en la hecha por Caracol. Allí interpretó a Maruja de Arango ganándose el afecto de más de un televidente.

No obstante, sus redes sociales no se han quedado quietas. La mujer no duda en presumir sus curvas por medio de su cuenta de Instagram donde ha ganado una gran cantidad de seguidores.

Y es que pese a su edad, la mujer sigue conservando sus curvas. De hecho, en sus recientes publicaciones su cintura se ha robado la atención, pues según medios es envidiables.

"Siempre radiante y bella", "Hermosa", "Eres la mujer perfecta para un hombre", "Eres la mujer perfecta para un hombre", "Sencilla, pero elegante" , "Cada día más bella y talentosa", son algunos de los comentarios.

