Wilma González responde a usuaria de Instagram que acusó a su pololo de 'marcar terreno'

Últimamente, Wilma González ha dado que hablar. La española se intervino la nariz y el resultado generó comentarios divididos en redes sociales. También ocasionó debate en Instagram por hacer una sincera confesión sobre su compleja situación financiera.

Pero los ataques no quedaron ahí. La ex chica reality también ha sido fuertemente cuestionada por su rol de madre. Algunos usuarios aseguran que la modelo no es buena mamá. Ante esta acusación, Nicolás Seguel, su pololo, salió a defenderla.

"Tantos malos comentarios de gente envidiosa y, encima, opiniones de cómo es como mamá… ¡No saben nada! Se saca la cresta cada día por Noah, la ayudo con lo que está a mi alcance y la admiro por la lucha día a día", señaló el joven.

La pareja de Wilma siempre está presente en las publicaciones de su enamorada y no tituba en expresarle su amor, como cuando la defendió de las críticas. Recientemente, Seguel comentó una fotografía de González en la que mostraba un renovado look.

Pololo de Wilma González la defiende tras críticas por su operación El joven compartió un furioso descargo en el que se refirió a los comentarios recibidos por la española

"¡Mi amor! Qué hermosa. Como te dije…. si dios me dijo te mereces la mujer más hermosa, me dio mas que eso, ¡tú! Te amo vidita mía", escribió Nicolás. "¡Mi vida, el ser más precioso del mundo!", le respondió su polola.

Ante las palabras del joven, una usuaria de Instagram escribió: "marcando terreno… que cuático". A la española no le gustó la intervención y le contestó.

"No es marcar terreno como un perro, es decir cosas lindas a su mujer… Parece que aquí en Chile por regla general los hombres no saben decir cosas bonitas y menos frente a los demás… Si estás acostumbrada a que no sean dulces contigo es tu problema, yo amo, sin embargo, que @nico_seguelg sea tan tierno conmigo. Todos los clichés de personas tipo ovejas nos importan poco", sostuvo tajantemente.

Wilma González obtuvo el apoyo de los demás seguidores, quienes tildaron a la otra usuario como "envidiosa" y "desagradable". Nicolás Seguel volvió a comentar para darle apoyo a su pareja. "Siempre mi vida, nadie detendrá ni a ti ni a mí en cómo y cuánto expresamos nuestro amor…. ¡Te amo mi vida!", indicó.

Te recomendamos: