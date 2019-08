Lupillo Rivera explica en video qué tipo de relación tiene con Belinda

Desde hace varias semanas está circulando el rumor de que Belinda y Lupillo Rivera son novios. Aunque hasta Ricardo Montaner ha opinado sobre el tema, lo cierto es que en ningún momento los artistas se han manifestado al respecto.

Hasta este 29 de agosto, cuando el mismo Lupillo compartió un video en Instagram refiriéndose al tipo de relación que tiene con la cantante de 30 años.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios, simplemente hemos sido amigos, nos conocimos en La Voz. Empezamos a conocernos, salimos unas 6 veces creo, al cine, a algún evento, fiestas, en algunas partes nos agarraron los medios pero nosotros simplemente somos amigos”, enfatizó el cantante y jurado de La Voz.

Qué relación tiene Lupillo Rivera con Belinda

“Se ha especulado bastante tiempo y pues somos unos grandes amigos que nos conocimos, nos caímos bien, conversamos mucho. No quiero que me la critiquen, que me la maltraten porque es una dama, una mujer que yo considero una de las más hermosas que he conocido en mi vida”, agregó.

Lupillo se refirió a las polémicas declaraciones de Ricardo Montaner al afirmar que Belinda y Lupillo se iban a casar: “Somos grandes amigos y eso es todo lo que es. Lo de la boda, Ricardo Montaner acaba de sacar un disco muy bueno y los medios en vez de preguntarle por su música le preguntaban por Belinda y Lupillo. Eso causa que el señor Montaner diga ‘ya, sí se van a casar’ para que ya no le volvieran a preguntar pero nunca hemos planeado una boda”.

Sobre el tatuaje, explicó cómo surgió la idea de hacérselo y ante las críticas que ha recibido, señaló que es su cuerpo y él puede hacer lo que desee. “Lo del famoso tatuaje, sí existe. Me lo hice porque Belinda tiene muchos fans, hay algunos que se han tatuado el rostro de Belinda y en una conversación que tuvimos en La Voz me retó y luego me hice el tatuaje”, detalló.

