Carolina Cruz y Claudia Bahamón son de las caras más conocidas en televisión nacional. Y es que por casi una década sorprendieron con su belleza y talento para las cámaras. La petición de Carolina Cruz a Claudia Bahamón

Aunque las dos presentadoras continúan vigentes en el mundo de la televisión, sorprendieron a los internautas con un recuerdo muy grato.

Carolina recordó cuando fueron portada de Maxim hace 15 años. Así, verlas juntas es algo que no sucede con tanta frecuencia puesto que cada una tiene su respectivo trabajo y campañas publicitarias.

Para dicha sesión ambas lucían pequeños bikinis, revelando sus envidiables cuerpos. Pero lo que llamó la atención fue la petición que le hizo la presentadora de Día a Día a la bumangesa.

Pues fue Claudia quien encontró la revista unos días atrás; sin embargo, cuando establecieron comunicación fue Carolina quien le pidió que la dejara compartir el recuerdo con sus seguidores.

"Y bueno….que les puedo decir de esta foto. Me la mandó 'la pulga', Claudia Bahamón, hace dos días y me tocó decirle que no la subiera, que me dejara alguito para un #TBT como hoy. Si mal no estoy esto fue en el año 2004, ayer, hace nada jaja mucha carne por estos lados", escribió en la publicación.