Juan Pablo Obregón revela los detalles de la pérdida de su bebé:

Esta era la #caricatura que habíamos escogido para anunciar la llegada de nuestra #MariaDelRosario pero la voluntad de Dios era prestarnola por unas semanas y de esta manera traer más Bendiciones para nuestro hogar. Doy gracias a Dios por mi @flacamalagon y por aceptar siempre la voluntad de Dios y gracias a él también que esta sana🙏 #SoloDiosSabe Agradezco a @cgomez_toons por su talento y regalarnos esta hermosa #Caricatura de nuestra #familia completa con los hijos que tenemos en el cielo #MariaGuadalupe #Tomas #MariaDelRosario #SomosProvida #Provida