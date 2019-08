Jonathan Estrada respondió a las declaraciones de la mamá de Dayanara Peralta

View this post on Instagram

JONATHAN ESTRADA LE RESPONDIÓ A SU SUEGRA! "No me molestó, ni me incomodó. Lo único que se me pasó por la mente fue expresarle que su hija la extraña mucho, que su hija quisiera tenerla cerca y sentir su apoyo…A mí no me afecta porque uno está en otro patín, ya han pasado muchísimas cosas como para que me afecte, pero tengo que cuidar de ella (Dayanara) y me encantaría que ellos también cuiden de ella y eso no pasa". Pero no sólo eso dijo Jonathan Estrada, él contó que los problemas con su suegra vienen hace mucho tiempo, desde que empezaron la relación. "Cuando nos amarramos dijeron que no íbamos a durar ni dos meses porque no había seriedad y ahora llevamos cuatro años juntos. Antes era una cosa, ahora salen con otra. Antes decían que el trabajo, después que el dinero, la edad, cuando quieren verle el pero a todo…"