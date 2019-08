Stefany Tejada cuenta los detalles sobre la pérdida de su bebé

La expresentadora de tv, Stefany Tejada dio a conocer a través de sus redes sociales, la perdida de su segundo bebé.

Hace menos de un mes, la asesora de imagen hizo publica la noticia de su embarazo con el vocalista de Papá Changó, Andrés Acuña.

Hace pocos días, Stefany habló por primera vez para el programa Farandula Light sobre los 'duros momentos' que esta pasando, tras haberse enterado que su cuerpo sufrió un aborto espontáneo.

“No me lo esperaba, ya estábamos con Andrés hace algún tiempo con este deseo de ampliar la familia, pero no se dio, el embarazo fracasó, se bajó el bebé, yo creo que no descanse lo que debía, por que si me mandaron a descansar y me pasó factura”.