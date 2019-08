La razón por la que Raquel Argandoña terminó en cama: "Me agarró muy fuerte"

Desde que volvió a Bienvenidos, Raquel Argandoña hizo hasta lo imposible por verse bien en pantalla. Tanto así, que comenzó una estricta dieta. Al desayuno se tomaba un té y al almuerzo se comía una barrita de cereal de apenas 40 calorías. Bajó cinco kilogramos en apenas unos días y quedó pesando 61, pero la rutina le pasó la cuenta más temprano que tarde y sus defensas fueron las principales afectadas.

La animadora contrajo influenza y, por lo mismo, no pudo ir al matinal ni a la radio, en donde tiene su programa Sin Límite junto a Paty Maldonado. "Me agarró muy fuerte, nunca he estado enferma en la vida, menos en cama. Cuando una no se alimenta bien, hay consecuencias. Pero los tres días críticos ya los pasé", dijo a La Cuarta.

"Como todos saben yo vivo sola, entonces, no soy de las que llego a mi casa a comer. Normalmente como en restaurantes, pero también me da lata. Una señora va dos veces a mi casa, me deja comida, pero se pierde, porque me da lata calentarla, llego tarde y mejor me como una barrita. En el auto ando con una caja", contó.

Pero no solo fue su voluntad la que le jugó en contra. Raquel Argandoña admite que su nuevo trabajo, sumado a las otras actividades, le dificultan tener un orden en las comidas. "Con tanta cosa no me da hambre. Ando sin apetito, pero ya me voy a reponer porque estoy con una nutricionista. La tele hace cambiar el hábito alimenticio completamente, por horarios y porque una siempre quiere estar más delgada. Cuando uno está afuera (de la TV) se relaja, come bien, pero adentro todos debemos hacer dieta y cuidarnos, es terrible, uno siempre quiere estar más flaco", señaló.

