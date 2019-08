Paulina Rubio, Julián Gil y otros famosos que han tenido batallas complicadas por la custodia de sus hijos

Los divorcios son muy complicados, en especial cuando la separación no se lleva a cabo bajo buenos términos. Muchos artistas han tenido procesos largos y complicados y han tenido que luchar por el derecho de ver a sus hijos, aunque otros lo han hecho por cuestiones de manutención. Recientemente los casos de Julián Gil y Paulina Rubio nos recuerdan las batallas legales de los famosos.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera

La llamada "Chica Dorada" vivió un largo proceso contra su ex marido, el español Nicolás Vallejo-Nagera, conocido como Colate, porque supuestamente le habría ocultado el paradero de su hijo Andrea Nicolás. La cantante también lo demandó por romper el su acuerdo de custodia compartida de múltiples maneras. Incluso contrataría un detective para demostrar que Colate no cuidaba bien de su hijo. Paulina presentó una demanda en la que solicitaba la custodia total del pequeño.

Paulina Rubio y Gerardo Bazúa

Paulina Rubio de nueva cuenta se enfrentó a una batalla legal por su segundo hijo, fruto de su relación con Gerardo Bazúa. Recientemente Bazúa hizo públicas una serie de declaraciones en la que afirmaba que la cantante no lo dejaba ver a su hijo Eros. De acuerdo con la ex pareja de "La Chica Dorada", ésta le impide la entrada a su casa para poder ver a su hijo.

"Estoy intentando ver a mi hijo después de que no me contesta ningún e-mail, vamos a ver si me contesta en esta casa". Por lo que Bazúa tocó el timbre y habló con una empleada de Rubio, quien le dijo que Eros estaba en su siesta.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

La pareja tuvo un polémico rompimiento ya que se separó poco después del nacimiento de su hijo, José Eduardo, en 1992. Supuestamente una de las razones fue que el comediante engañó a la actriz sobre su casamiento. Ambos se enfrentaron en un complicado proceso legal por la custodia del pequeño, pero al final, la actriz asumió la responsabilidad sobre José Eduardo. Durante mucho tiempo, Ruffo ha dejado claro que se encargó sola de su hijo ya que el comediante ni siquiera pagaba la manutención.

Aracely Arámbula y Luis Miguel

La relación de Aracely y Luis Miguel fue completamente hermética durante los 4 años que estuvieron juntos, al grado de despertar sospechas sobre u supuesto contrato. En ese tiempo tuvieron dos hijos Daniel y Miguel. Aunque no se sabe si luis Miguel pidió la custodia de los niños, fue en 2013 que la actriz decidió acudir a la Corte Superior de Los Ángeles para demandar al cantante por la manutención de sus pequeños ya que ella se estaba encargando sola de ellos.Actualmente, la actriz asegura que el cantante no está presente en la vida de los niños de 8 y 10 años, además de que no cumple con los gastos.

“No quiero afectar a nadie absolutamente; no deseo afectar a mis hijos. Como madre, siempre estás al pendiente de los hijos, siempre estás con ellos incondicionalmente”, reveló la actriz a la revista People en Español.

Julián Gil y Marjorie de Sousa

La pareja de actores se encuentra en una complicada disputa por la custodia del pequeño Matías. Por un lado, se dijo que la actriz buscaba que Julián le diera más de 12 mil dólares al mes para la manutención de Matías y por otro, se habla de que ella no deja que el actor vea a su hijo más allá de los centros de convivencia. En mayo, un juezo otorgó a Marjorie la custodia temporal del pequeño y ordenó a Julián pagar un 20% de su salario para la pensión del niño. Hasta hace unos días, el actor llevaba un año sin poder ver a Matías. El actor hizo unas polémicas declaraciones en las que aseguraba "no extrañarlo" ya que "no podía extrañar lo que nunca ha podido tener".

Natalia Subtil y Sergio Mayer (hijo)

La pelea entre el hijo de Bárbara Mori y la modelo brasileña Natalia Subtil ha dado mucho de qué hablar. Y es que se separaron prácticamente tras nacer la pequeña Mila. Subtil es quien posee la custodia de su hija y ha luchado por la manutención de ésta pues asegura que Mayer no la ve.

