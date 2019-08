Karol Noboa: Las cosas que he vivido me han convertido en la mujer fuerte que soy

Hablar con la famosa locutora de radio Karol Noboa es entretenerse de principio a fin. Y escucharla tampoco está en discusión, ya que su programa El mundo de cabeza —de FM Mundo— tiene a sus seguidores muy conectados día a día por el contenido original que se trata frente a los micrófonos. Ella misma manifiesta que lo que se habla ahí no se dice en ningún otro lado.

Y el secreto de este éxito radial es que los panelistas invitados son expertos en varias áreas, quienes tratan de resolver las dudas de los radioescuchas y hasta los hace sentirse identificados.

“Yo me considero una persona muy frontal, que le gusta hablar sin tapujos de ningún tipo. Esto lo heredé de mi madre y por eso me siento en conexión con mis seguidores. Soy una persona con sentido del humor, que dice las cosas con respeto”, dice de sí misma.

Es desde su programa de radio que hace poco pudo llevar a cabo la charla denominada Construye la vida que quieras, con el apoyo de los expertos que manejan temáticas relevantes de la actualidad. A través de estas charlas, Karol busca transmitir el sentido de pensar positivamente en nuestra cotidianidad.

“Yo soy una persona muy práctica y lógica, pero la gente necesita saber que todo lo que nos pasa tiene un porqué, sin embargo, es algo que les cuesta asimilar y al contrario se victimizan de todo lo malo. Es por eso que con este taller el mensaje era que así como cuidas tu piel, tus dientes, etc., la mente también hay que tratarla. ¡Ojo!, que esto solemos hacerlo cuando estamos mal y es muy tarde. Por lo tanto, hay que acercarnos a los especialistas adecuados para resolver nuestros problemas y afrontarlos de la mejor manera”, señala la también modelo ambateña.

Ella recuerda los momentos duros por los que ha pasado en lo laboral cuando le cancelaron un contrato televisivo en su adolescencia, así como cuando perdió un hijo con su actual pareja y cuando le diagnosticaron cáncer a su padre.

“Sabes, yo siempre pensaba en qué podía hacer para salir adelante y Dios te da las respuestas despuesito de esos golpes que te pone la vida. Es ahí que entiendes que siempre llega algo mejor, una nueva oportunidad y miles de esperanzas. Todo tiene sentido, todo tiene una razón de ser. Simplemente, hay que aceptarlo con amor y es algo que siempre me ha pasado. Yo agradezco por cada circunstancia que me ha tocado vivir, ya que eso me convirtió en la mujer fuerte que soy ahora. Y esto precisamente sucede con cada ser humano”, confiesa.

A más de este proyecto motivacional, Karol ha sabido organizar su tiempo para cumplir con todas las actividades de su día a día. El programa de radio de dos horas es coordinado con anticipación para preparar los guiones y el manejo de entrevistas, pero a más de eso es imagen de varias marcas reconocidas, como Toyota, Pandora, Óptica Los Andes, entre otras. Incluso cada semana se destaca como maestra de ceremonias de un sinnúmero de eventos comerciales. Y pese a que su agenda pasa a full, se ha hecho experta en manejar su propia imagen con sus fotos y posteos en redes sociales.

“Es increíble cómo lo logro, pero ya lo tengo calculado. Empiezo mi día muy temprano ejercitándome, al trotar o yendo al gym, y luego voy a las reuniones y todo lo demás. Eso sí, siempre me doy tiempo para mí. Mi imagen pública surge no porque yo haya querido o aspirado a ser famosa, esto es una cuestión de experiencia profesional de más de 25 años en los medios de comunicación. He estado también en la televisión y alguna vez me propusieron ser actriz de una telenovela, pero yo respeto esa lógica de ‘zapatero a tus zapatos’. Tengo mi estilo muy marcado y eso es lo que ve la gente que me sigue, no me interesa ser una influencer desorganizada y tampoco me siento como tal porque nunca he considerado la idea de generar dinero solo por mis redes, mi clave es destacarme por mi trayectoria como comunicadora y la pasión que le pongo a lo que hago”, destaca Karol, quien fue parte del jurado en el programa Yo me llamo de Teleamazonas.

Lo fashionista sobresale en ella, y ha estado siempre apegada a la moda. Sus looks y outfits son exclusivos. Hace dos años lanzó su línea de camisetas con el nombre Trend by Karol Noboa. La idea de sus prendas fue inspirada en las mujeres reales, libres y modernas. Por ahora, la ropa de su marca se vende en la salida nacional e internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

"Dejemos de juzgar a las personas por como se ven, conozcámonos antes, seamos buenos los unos a los otros. Hagamos un mundo mejor".

Actualmente, está desarrollando nuevas colecciones de Snoopy en un co-branding con Grupo Mantra, los licenciatarios oficiales de Peanuts para Ecuador.

Mientras posa para la sesión de fotos de la portada de esta edición, nos cuenta que está muy enamorada de su prometido Juan José Salgado. Habla de él con los mejores calificativos de un compañero leal, cariñoso y muy persistente. “Hemos tenido pruebas muy duras, pero seguimos juntos y ya tenemos seis años de relación.

Tras la pérdida de nuestro bebé —hace varios años— me practicaron un legrado y afectaron mi endometrio, por lo que se ha imposibilitado la implantación de un nuevo embrión y estoy en un largo y costoso proceso de fertilización. He puesto esto en las manos de Dios y si él lo permite me cumplirá el sueño de ser mamá”, señala.

Al preguntarle sobre la boda, asegura que quiere algo sencillo e íntimo. Cuenta que Juan José bromea diciéndole que es la novia que más se ha hecho esperar para ir al altar y próximamente espera definir la fecha, que espera que no pase del año que viene.

Finalmente, sostiene que su familia siempre está unida, pese a ser disfuncional por la separación de sus padres y con su hermana Verónica fuera del país. Además, no olvida a su perrita Lola, la más mimada de su hogar y a la que trata como hija.

