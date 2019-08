Daniel Valenzuela relata difícil momento que pasó una de sus hijas: "Sentí mucho miedo"

En el capítulo de ayer de Tu vida, tu historia estuvo de invitado Daniel Valenzuela. En el episodio, el animador relató un complejo momento que vivió con una de sus hijas. "Ha sido uno de los hechos más duros de mi vida. De hecho yo creo que con eso quedé con mucho miedo para adelante", reconoce.

El locutor radial estaba grabando un programa con el "Huevo" Fuenzalida en su casa. "Teníamos un programa ahí. Grabábamos a las siete de la tarde. Estaba (su hija) ahí dando vuelta, tipo 8 ó 9 de la tarde y de repente empieza la Paloma a gritar", comienza diciendo.

Daniel corre al lugar y encuentra a su hija. "Estaba morada, se había desmayado, estaba en el suelo. Tenía tres o cuatro años. Dije 'cresta, se tragó algo', y me dijeron 'no, se desmayó"", relata. Se fueron con un chofer de la producción a una clínica que estaba a diez minutos. "Se me hizo eterno. No despertaba, no reaccionaba", señala.

Un poco antes de que llegaran al centro médico, vomitó y quedó inconsciente otra vez. "Pasó harto rato en que estuvo inconsciente, estaba desmayada. Entonces yo dije 'aquí van a haber secuelas, hay que prepararse'. Se me pasó todo (por la cabeza)… todos los miedos, como echar a andar la vida de nuevo de manera distinta", narra el comunicador.

La menor se sometió a una serie de exámenes para descartar cosas. "Nunca supimos qué le pasó. Epilepsia en un momento se pensaba, una convulsión, pero no tenía fiebre. Y finalmente salimos perfecto de todo. Estuvo tres o cuatro días internada y después estuvo bien", sostiene.

El hecho marcó a Daniel Valenzuela, ya que pensó que podía pasar lo peor. "Yo ahí sí que sentí mucho miedo, mucho dolor en poco tiempo", concluye.

