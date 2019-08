Wilma González tras duros comentarios por su operación: "Me da pena escuchar críticas"

Wilma González alzó la voz y se defendió de las críticas que recibió, luego de realizarse una rinoplastía con el doctor Vidal. La cirugía se efectuó hace cinco semanas y los resultados ya son evidentes. La española ha dado cuenta del cambio a través de varias fotografías y, aunque aún falta por sanar, eso no ha impedido la aparición de crueles comentarios.

Si bien la modelo está conforme con la intervención, no ha quedado ajena a las reacciones de las redes sociales. "Estoy súper contenta. Pero igual me da pena escuchar críticas. ¿Dónde está el afán de reírse de una persona? El doctor dice que hay que esperar la recuperación final. En seis meses el resultado va a estar bastante definitivo y ya en un año se puede apreciar en su totalidad", dijo en conversación con LUN.

También se refirió a los comentarios que más le han dolido. "Han dicho que uso un montón de bótox y ácido hialurónico. Han dicho tantas tonterías. Yo te digo que todavía falta que termine el proceso de cicatrización y yo tengo un problema de circulación que hace que mi piel drene súper mal", explicó.

"La nariz tiene dos narinas (orificios de las fosas nasales) y la cicatrización en ambas es distinta. Aparte, esta cirugía tiene una recuperación muy lenta, porque es como que tu cara sufrió una contusión. El tabique nasal te lo parten en cuatro partes y eso afecta a todos los músculos de tu cara", detalló.

Finalmente, Wilma González reconoció que se he hecho otras intervenciones en su cuerpo. "Me hice una reducción mamaria hace un tiempo y en la cara uso ácido hialurónico y bótox y me hago tratamientos de mesoterapia y rejuvenecimiento facial", comentó, señalando que deberían agradecer su sinceridad. "Te juro que la que pasa los 30 años y se dedica a esto y dice que no se ha hecho nada en la cara, está mintiendo", cerró.

