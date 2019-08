Rocío Marengo y su relación con empresario argentino: "Le pedí matrimonio y me dijo que no"

Hace tres meses, Rocío Marengo reconoció por primera vez que estaba en una relación con el argentino Eduardo Fort, desde el 2014. Él es hermano del fallecido empresario y director de televisión trasandino Ricardo Fort. En esa ocasión, la modelo aseguró que se encontraba "en pareja y contenta".

En Viva la pipol, los panelistas estaban hablando del matrimonio. La argentina dio a conocer sus intenciones al respecto. "Me gustaría casarme, tener hijos, tener mi familia tradicional, pero no se me da. Parece que en esta vida no me va a tocar eso. Es terrible lo que estoy reconociendo", comenta. "No sé si me afecta, pero yo creo que es momento de reconocerlo. Creo que no me va a tocar eso en la vida", agrega.

Cuando le preguntaron sobre las razones de este pensamiento, ella dice se debe a que es muy independiente. "Creo que soy yo. Cuando yo era más chica apaullé mucho a los hombres. Fui tan independiente, viajaba de Argentina a Chile, y no llegaba a tener una relación. Y cuando eran chicos para algo serio, creo que yo en el fondo los alejaba", confiesa.

También abordó su actual relación. "Tenemos una relación normal, de hace cinco años, pero a él no le gusta estar expuesto. Yo lo elijo a él, como él también acepta otra cosas mías y nos aceptamos como somos. Yo entiendo que no le gusta estar expuesto… Vamos a comer, conozco a los hijos, que me llevo increíble", indica.

"No me ha pedido matrimonio. No tocamos esos temas", dice Rocío Marengo. Felipe Vidal le pregunta si se anima ella a pedirle matrimonio, a lo que ella responde: "lo hice y me dijo que no… No lo cuento porque me da verguënza", dice Rocío Marengo.

Revela que le pidió que se casaran porque es independiente. "Yo me equivoqué porque él también es muy tradicional. Lo reconozco, me equivoqué", sostiene la argentina.

