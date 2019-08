¿Quién es la pareja de Nicole Moreno? Este es el conductor de TV que le robó el corazón a "Luli"

Ya no es un secreto que Nicole Moreno está en pareja. "Luli" mantiene una relación con Juan Pablo Ibáñez, conductor del programa The Lao, del canal VIVE. Si bien ninguno ha confirmado que están juntos, la modelo publicó una foto junto a él en su cumpleaños número 32.

"Pucha, en verdad, no nos referiremos al tema", sostuvo el animador de TV a La Cuarta. Según el diario popular, todo comenzó cuando él le pidió a "Luli" que trabajara en su productora, Media Mix Pro. "Los primeros acercamientos de Juan Pablo con Luli fueron en las cenas de trabajo. Ahí empezó a acercarse a ella, después de un tiempo empezaron a salir y ahí obviamente las conversaciones no eran de trabajo", sostuvo una fuente cercana al medio escrito.

Por su parte, la conductora de Siempre fuerte había afirmado que se encontraba en una relación, pero que no quiso entrar en detalles. Hace unas semanas, abordó su situación sentimental en el programa No culpes a la noche. "En este momento me encuentro feliz. Estoy entregada a disfrutar del buen momento que estoy viviendo. Momentos muy lindos, sanos, dulces", señaló en aquella ocasión.

Nicole Moreno se sincera sobre la relación con su hijo: "No debe ser fácil para él que yo sea su madre" La modelo se refirió al duro momento que vivió junto a su hijo en enero de este año

¿Quién es Juan Pablo Ibáñez?

Juan Pablo Ibáñez es un reconocido conductor de televisión por cable, que anima programas en el canal VIVE de VTR. Actualmente, anima The Lao, un programa de entretención y conversación que se emite de lunes a viernes pasada a la media noche. Además, es ingeniero comercial y director ejecutivo de la productora Mediamix.

El enamorado también fue candidato a Rey de Viña del Mar junto a Julia Fernándes en el certámen del 2018. Sin embargo, la pareja fue descalificada por faltar a las bases del concurso. Los postulantes regalaron un viaje y un anillo que sobrepasaban el límite de precio permitido.

Te recomendamos: