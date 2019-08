Pautips, así como muchos otros ricos y famosos, prueba que tenerlo todo no es sinónimo de encontrar alegría, bienestar o paz interior."Es una irresponsable": Critican a Pautips por su video de despedida

Por eso anunció que dejaba la plataforma y que tenía depresión. Por eso, debía encontrarse a sí misma, argumentó.

"Tengo todo, menos a mí", sentenció la influencer.

Pero otros también cuestionan la naturaleza de sus palabras. Sobre todo, a la hora de conseguir views… y de normalizar y romantizar estados como angustia y depresión, que requieren de diagnóstico profesional.

A mi lo único que me preocupa del video de PauTips es que la gente coja eso de moda, aún más, la ansiedad y la depresión son trastornos serios y siento que se están romantizando mucho en redes, si uds sienten o creen tener ansiedad busquen ayuda, en serio.

Angustia no es igual que ansiedad, tristeza no es igual a depresión, tenemos que empezar a usar bien los términos y no propagar desinformación en temas tan delicados.

— Shayera Hol (@LadelDiminutivo) August 26, 2019