Contundente respuesta de Natalia París a Instagram por vetarla :

Instagram acaba de vetar de nuevo uno de los desnudos donde he logrado infaliblemente asegurar que muchos indiferentes conozcan la situación del planeta. GRACIAS A QUE ALGUIEN DENUNCIA LAS FOTOGRAFÍAS ( juepucha, la mala nota de algunos es increíble !!! ) estas fotografías han servido y MUCHO! Igual seguiré intentándolo hasta el final aunque Instagram a causa de esas denuncias hace una especie de castigo. Donde reducen las visitas a tu página y las vistas de tus post a más de la mitad, la gente que te busca por este medio no te encuentra Como si los hubieses bloqueado eternamente. 🌳muchos se han quejado que los he bloqueado, pero no he sido yo. ES INSTAGRAM..!! igual, Seguiré posteando información VALIOSA HASTA DONDE PUEDA. REPOSTEENLA!!!🙏🏽 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴entre todos hagamos algo por remediar tanta contaminación. ——————————————————————————-Las predicciones no son para nada alentadoras y debemos tomar medidas extremas. Ojalá que este tema del Amazonas en donde todos comenzaron a postear el tema, no sea solo una moda pasajera. AHORA QUE LOS FAMOSOS COMENZARON A POSTEAR ESTE TEMA NO DEBEN PARAR!!! Esto es un problema grave y necesitamos todos los dolientes ayudando. Porfavor !! QUE ESTE “DESPERTAR “SEA ETERNO Y A CONCIENCIA POR EL RESTO DE NUESTRAS VIDAS ———————————————————_____. Usen sus Instagtam para generar CONCIENCIA, proponer ideas nuevas, no solo para alimentar el ego creando el mismo contenido de siempre. Noten que ya todos estamos mamados de lo mismo 🙏🏽Ya las estrategias en las redes sociales deben cambiar para todos!!!!!!!!! Menos ego y más ayuda ❤️ ES URGENTE 🙏🏽🌳 GRACIAS POR COMENZAR ESTA BATALLA Y GRACIAS POR NO PARAR. 🙏🏽🌴el tiempo es corto para el planeta 🌍 S.O.S #PLANETA 🌍🌍🌍 S.O.S #AMAZONAS #greenpeace #greenpeacecolombia #nomasplasticodeunsolouso #nataliaparis