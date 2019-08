Rafael Araneda y su trabajo en el extranjero: "Si hubiese alguien que no estuviese contento, yo me quedo"

Rafael Araneda se va a la del país para trabajar en la televisión de Estados Unidos. El conductor será rostro de Univision y animará, junto a Ana Patricia Gámez, un programa de entretención que se estrena el 8 de septiembre.

Esta mañana, visitó Mucho gusto para conversar sobre su nuevo proyecto profesional y el costo personal que implica irse de Chile. El comunicador tendrá que dividir su tiempo entre Santiago y Miami, lugar donde grabará Enamorados.

Asume que no fue fácil tomar la decisión, porque además tuvo que hacer un casting. En el matinal de Mega, sus más cercanos le enviaron suerte. "Te deseamos mucho éxito en esta nueva etapa que está partiendo y no nos cabe duda que te va a ir increíble", le dijo su hija Martina. "Eres el mejor animador de Chile, por eso te llega esto. Te vamos a apoyar siempre, como te lo dijimos. Te vamos a echar mucho de menos", aseguró su hija Florencia.

Marcela Vacarezza también le envió un sentido mensaje. "Estoy súper orgullosa de ti. Te vamos a estar apoyando, toda tu familia, todos quienes te queremos. Estará la distancia de por medio, pero hay un proyecyo que se merece todo el esfuerzo del mundo. Vamos a estar bien, yo sé que eso te preocupa, echándote de menos, pero bien", indica la panelista de Muy buenos días.

El ex conductor de Rojo tuvo el respaldo de su mujer e hijos. Y si algún miembro de su familia le hubiera pedido no irse, habría desistido del trabajo. "Me quedo, no tengo ninguna duda. Si hubiese alguien que no estuviese contento, yo me quedo… Y si en el camino esto se transforma en un problema, se desarma", confiesa.

Esta no es la primera vez que Rafa tiene que irse de Chile por temas laborales. Antes estuvo en México y venía constantemente a Chile para estar con su familia. "Yo ahora voy a hacer ele esfuerzo de viajar", señala. Pero reconoce que se le va a hacer más difícil que antes, ya que su tiempo es más escaso.

También expuso los miedos de su esposa. "Depende mucho de mí la Marcela. Lo reconoce en buena onda y a mí me gusta que sea así. Yo soy, quizás, excesivamente protector, trato de resolver yo la mayor cantidad de decisiones y mi angustia va por ese lado también", relata Rafael Araneda.

