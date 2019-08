Alejandra Azcárate demandó a empresa que usó su imagen sin permiso

View this post on Instagram

La cara, la cara es lo que siempre mostramos pero lo que en algunos casos no podemos permitir que nos vean. Como lo anuncié en su momento, tomé acción contra el fraude que se ha venido presentando. Mi abogado, Abelardo de la Espriella y su bufete que son el mejor equipo, ya interpusieron la denuncia penal en la Fiscalía General y la Dijín, por estafa en masa y suplantación en sitios web. A los “genios” que se les ocurrió usar mi imagen para engañar a la gente y robarla vendiendo unas cremas faciales falsas de la marca AUVELA, especulando además sobre mi supuesto divorcio para captar la atención masiva, se les complicó el asunto. De hecho no solo a ellos, porque ahora Facebook también tendrá que responderme por no haber manejado ningún tipo de control ni filtro en la difusión de información falsa y publicidad engañosa a pesar de los reportes y denuncias realizadas contra las siete páginas web que han estado circulando. Ya vamos por las cuentas bancarias donde los delincuentes han recibido el dinero y por medio de las cuales han realizado centenares de transacciones, así que de inmediato todas las víctimas de la estafa también podrán denunciar sustentando los pagos con el fin de que les sea devuelta su plata. Los hampones creyeron que esto iba a ser un grandioso “tumbe” que como en otros casos había pasado sin consecuencias legales pero se les acabó la fiesta. Conmigo, de la mano de De La Espriella, veremos si les quedan ganas de volver a escribir mi nombre. • • • Editorial para @solstice_mag Foto: @luisegurrola Styling: @jorge.malave Maquillaje: @ietyg