Lincoln celebró su aniversario con Carolina Cruz con emotiva publicación

Un #tbt especial para hoy, así, borrosa y todo la foto, el primer contacto, el primer acercamiento, corrimos juntos la media maraton de Bogota, yo muy nervioso, poco amante de las maratones pero el destino nos puso ahí, atraído y feliz por tenerla cerca, corrí los 10 kilometros a su lado, no me le despegue ni un segundo, termine lesionado😂🙈 pero no podía dejarla ir, funciono, quien iba a pensar que desde ahí íbamos a correr la vida juntos, gracias a Dios por ese día donde empezó todo, como cualquier pareja imperfecta pero con mucho ❤️….otro mas 🙏🏻 @carolinacruzosorio