Jessica Cediel se pronuncia legalmente frente al fallo de la justicia colombiana:

View this post on Instagram

Siendo respetuosa de los fallos de la justicia, y acatando lo ordenado por el Juez Treinta y Cinco Penal Municipal Con Funciones De Conocimiento De Bogotá, fallo que he impugnado, y cuya impugnación está pendiente de ser resuelta, acato lo ordenado por este Despacho, el cual dispuso que me retractara del señalamiento que realicé respecto de la responsabilidad del señor Martin Horacio Carrillo Gómez, y teniendo en cuenta que, el Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá lo declara inocente, fallo éste de dicho Tribunal que también fue recurrido en casación, y teniendo en cuenta que dicho recurso se encuentra pendiente de ser resuelto por la Honorable Corte Suprema De Justicia – Sala Penal, me abstendré de realizar cualquier comentario que involucre al señor Carrillo Gómez hasta tanto sea la Justicia penal la que de la última palabra.