El impresionante parecido entre Rafaela Pimentel con su madre Carolina Jaume

La actriz Carolina Jaume festejó hace unos días el cumpleaños número 12 de su primera hija Rafaela Pimentel Jaume.

Días antes del festejo, la actriz compartió unas fotos en las que es evidente el parecido entre ella y su hija.

En el cumpleaños de Rafaela también estuvieron su actual esposo Allan Azenck, su segundo hijo Alonso y su exesposo, el periodista Xavier Pimentel.

En las fotos de Carolina y Rafela se puede notar la naturalidad con la que fueron fotografiadas, además se puede notar la belleza de ambas. Entre los parecidos en donde es más evidente el parecido, está la forma de sus cejas, sus ojos rasgados y la forma de su nariz.

A pesar de que algunos amigos y allegados de Carolina y de Xavier Pimentel aseguran que la niña es 'la copia exacta' de su padre, de su madre también sacó algunas de sus facciones y gestos.

Durante la fiesta de Rafaela, se abrió la primera cuenta de Instagram de la niña, que desde entonces empezó a publicar las fotos de ella y su familia, en su cumpleaños. La cuenta esta siendo supervisada por sus padres, así lo aseguró Jaume en algunos comentarios en su cuenta de Instagram.

Por el cumpleaños de su hija mayor, la actriz compartió unas palabras de carió y sobre todo de admiración hacia su hija mayor:

"Una hija como tú es un regalo del cielo que agradezco cada día al despertar. No importa cuántos años tengas, siempre serás mi pequeña, esa que puso mi mundo de cabeza y me enseñó lo hermoso que es ser mamá. Yo era una mujer que apenas estaba descubriéndose a sí misma y tuve que enfrentar los cuidados de un bebé; un cambio de vida total e inesperado que le daba un giro a mi vida antes de lo planeado. Ser tu mamá es lo mejor que me ha pasado. Durante meses te miraba y tu a mi sin saber qué hacer, pensando que era la persona incorrecta para ser tu madre. Pero el tiempo, y su increíble y atrayente amor, me hicieron tomar mejores decisiones en mi vida. No me quitaste mi futuro, me diste uno nuevo.

Hoy hace 12 años tu pesabas 8 libras… yo 200.

Yo tenía muchos sueños tu me los cumpliste.

Es la primera vez que puedo etiquetarte en una foto pero desde hace 12 años te llevo etiquetada en mi corazón. Que Dios te bendiga siempre te amo con todas las fuerzas de mi corazón @rafaellapimenteljaume ❤️"