Así se grabó la escena más importante de la telenovela 'Sharon 2, el desenlace'

Cerca de 40 personas lograron grabar la escena más impactante de 'Sharon 2: El Desenlace': la muerte de 'La Hechicera'. El primer capítulo muestra todo lo que sucedió la noche del accidente. La pareja de la artista respondió a las preguntas de la policía, mientras el cuerpo de Sharon fue llevado a un hospital. Mientras tanto, Samantha se encontró con el abogado Roca y el padre del hijo de Sharon fue retenido para recoger sus declaraciones. . . #SharonCorazónValiente #Sharon2 #MakingOfSharon . . 🔴CLICK EN LA BIO PARA VER EL VIDEO DE CÓMO SE GRABÓ EL PRIMER CAPÍTULO