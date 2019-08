Antonella Ríos y las críticas en redes sociales: "Me hace sentir como si yo fuera una asesina en serie"

Con más de 700 mil seguidores, Antonella Ríos es una usuaria muy activa de Instagram. Constantemente publica registros de su vida diaria y rutina de ejercicios, mostrando los cambios que ha experimentado su cuerpo. Últimamente, ha compartido mensajes relacionados a los comentarios negativos que se hacen en las redes sociales y cómo pueden afectar.

En este sentido, la locutora radial ha compartido potentes reflexiones sobre lo que provocan los comentarios crueles en la web. Esta vez, contestó una pregunta en Instagram que tiene directa relación con este tema. Una seguidora le preguntó: "'Anto, ¿qué piensas de la gente que se toma el tiempo de insultarte por insta? ¿Te ha afectado?".

Ante la consulta, la comunicadora contestó: "He pensado en eso hoy y al igual que todos somos seres sensibles y necesitamos cariño. La gente me dice que me expongo gratuitamente me hace sentir como si yo fuera una asesina en serie que debe ser linchada, no entiendo", señaló en su red social.

Hace un par de semanas, también se refirió en profundidad a las constantes quejas que recibe por las fotos que sube a la plataforma digital.

"Es mi decisión lo que quiero y no quiero mostrar, lo que quiero o no quiero provocar y lo que quiero o no guardar cuando pasa el tiempo. Todos pasamos por procesos y no se apuren en juzgar porque detrás de cada acto hay un porqué. Que no les importe hacer su análisis fotográfico psicológico y disfruten de las propuestas", enfatizó Antonella Ríos en aquella ocasión.

