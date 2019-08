Melina Figueroa publica una foto de bebé que evidencia lo idéntica que es a su hijo: "Me veo a mí"

View this post on Instagram

Cuando nació mi hijo no se parecía nada a mi, ahora con 9 meses lo miro y veo a su papá en el, pero también me veo a mi. Es muy loco y muy hermoso ver alguien que salió dentro de ti, y que este mezclado un poco de cada papá. Todos los hijos para los ojos de un padre son hermosos😍 Y si, sin dudas estoy enamoradisima de mi baby, es lo más hermoso💕 Todo lo que esta bien🤗… . . . ¿Cuántas mamás y papás perdidamente [email protected] de sus babys? ¿A quién se parece el tuyo?. Los leo💕