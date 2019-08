María Fernanda Ríos parodió a Cristina Hidalgo la Miss Ecuador 2019

Un video de la actriz María Fernanda Ríos se 'regó' en redes sociales. En dicha publicación se puede ver a la guayaquileña imitando a la actual Miss Ecuador, Cristina Hidalgo.

Mientas 'Mafer' Ríos se hacía pasar por reina, utilizó la famosa frase de Cristina mientras saludaba.

"Buenos días, perdón buenas noches , es que estoy emocionada porque, porque la emoción es algo que es emotivo, ok; entonces, no sé, no sé qué más decir, gracias" dijo la actriz, mientas imitaba Cristina Hidalgo.