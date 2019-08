La segunda parte de la telenovela de Sharon viene con un mensaje oculto

View this post on Instagram

#Actualidad | “Sharon 2, el desenlace” , es una bionovela de la cantante ecuatoriana Edith Bermeo, la mediática diva de la tecno cumbia ecuatoriana que muriera trágicamente en el 2015 en la costanera provincia de Santa Elena producto de un oscuro accidente de carretera que produjera un juicio mediático que terminaría con la condena de su esposo como culpable de su muerte. ⠀ Tanto la cadena televisiva como @samanthagreyb, hija de la cantante, han expresado en múltiples ocasiones abiertamente que vienen con un mensaje para las mujeres que son víctimas de maltrato doméstico. ⠀ La serie será estrena este Martes 20 de Agosto y contará la historia de su dramática y violenta convivencia con su último esposo, su muerte, el mediático juicio en el que gracias a la valentía de su hija y la presión de los medios, se pudo descubrir que la cantante fue víctima de femicidio por parte de su pareja. Para #FarándulaLight @danielmerlo14 ⠀ ⠀ #InteractúaFL ~¿Que opinas? 🤔¡Cuéntanos! 📱 ⠀ #Nacional #Ecuador #Guayaquil #Cuenca #Quito ⠀ Ésta y más noticias te puedes enterar con tan solo ver nuestras historias y deslizar o entrando a www.farandulalight.com ⠀ #FarándulaLight #Farándula #FarándulaNacional #FarándulaEcuatoriana #FL #NotaFL #FarándulaInternacional