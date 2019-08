"Me importa una r... lo que digan": Patricia Maldonado responde a quienes critican su participación en la TV

Patricia Maldonado, Raquel Argandoña y Catalina Pulido visitaron Sigamos de largo para hablar de su café concert Viejas Juliás. En la conversación, abordaron la polémica salida del estudio del actor Alejandro Goic en el matinal de Mega cuando ingresó Maldonado al set.

"A estas alturas de mi vida… me importa una raja lo que digan y lo que hablen. Yo no perdería mi precioso tiempo, porque no sé cuánto me queda", parte diciendo la locutora radial de Sin Límite. "La vida es muy corta para preocuparme de un 'hueón' que está cagado de la cabeza. Yo me preocupo de otras cosas, me interesan otras cosas. Lo paso la raja", agrega.

En la instancia, la comunicadora aclaró que no le da lo mismo que involucren a su familia y entorno más cercano. "Solamente a mí me duele, y que no se atreven, que me toquen a los míos. Los míos no están en la televisión. Ni mi hijos, ni mi familia, ninguno de los míos está, solamente yo. Por lo tanto, si tú me llegas a tocar a un hijo, un nieto, a mi padre, ahí sí que sale la verdadera", señala.

"Es tanto lo que yo me preocupo, que mis nietos no participan en nada de lo mío. Ellos no están en ninguna parte. Yo no quiero que estén involucrados. Mi hijo mayor no se mezcla ni por broma", añade.

Sergio Lagos le preguntó si hubo una reflexión luego del impasse con los actores de Mega. La panelista de Mucho Gusto fue tajante en decir que no. "Ni arrepentimiento, ni reflexión. Sigo siendo la misma, sigo opinando lo mismo, soy la misma, no he cambiado de opinión, jamás le voy a dar vuelta la espalda a nadie. Soy libre de pensamiento y vivo en un país democrático. Y si tú no aceptas mi forma de pensar eres dictadora, así de simple", sostiene Patricia Maldonado.

