La presentadora sorprendió a sus seguidores.

La foto de Carolina Soto en el baño con el que se robó el aliento de sus seguidores.

Carolina por medio de sus redes sociales ha compartido algunos momentos de sus lujosas vacaciones familiares.

La presentadora posó en un bikini, robándose el aliento de sus seguidores.

Además reveló que por primera vez en su vida empezó a asistir al gimnasio para tonificar su cuerpo.

Ella es una de las famosas que no se cohibe de un buen bocado, por cuidar su figura. Aunque cabe resaltar que se ayuda por medio de masajes.

A los pocos minutos de compartida la publicación, le llovieron halagos.

Usuarios de la red social aplaudieron a la caleña por su sensualidad y llegaron a preguntarle cual es su intención al cuidarse, si ya se ve "espectacular"; incluso, algunos internautas comentaron que pareciera que a la presentadora el tiempo no le pasara cuenta de cobro, ya que se sigue viendo de 20 años .

"Te vez como de 20, y ya tienes dos hijos, cuanto de envidio", "Y eso que no vas al gym, con tremendo cuerpo no hay necesidad", "Carolina no sé porque nos dices que necesitas ir al gym, con ese cuerpo que se te ve no necesitas. Parece que no hubieras tenido bebés", son algunos de sus comentarios.