Francisco Saavedra comparte triste noticia: fallece bombera que subió el volcán Lonquimay junto a él

Francisco Saavedra compartió una triste noticia en redes sociales: bombera que subió el volcán Lonquimay junto a él falleció tras una larga lucha contra el cáncer.

El 6 de julio del 2018 se dio a conocer su historia a través del programa Lugares que hablan. La gran pasión de Yanett González era subir cerros, pero una fuerte noticia cambió su vida. Se enteró que padecía cáncer. "Yo no puedo morir todavía, tengo un montón ce cerros que subir, un montón de niños que tengo que sacar a que conozcan la nieve", dijo en aquella ocasión.

A pesar de la enfermedad, la profesora de educación física quiso subir el volcán Lonquimay junto al conductor del programa de viajes. "Tu fuiste un ángel para mí", le dijo ella al animador un tiempo después de la gran hazaña. Se sometió a tratamientos de quimioterapia y luego de meses, se sanó. González le dio las gracias a Pancho porque, según ella, él le dio la energía que necesitaba para salir adelante.

Sin embargo, este sábado ocurrió un hecho lamentable. La voluntaria falleció. A través Instagram, Francisco Saavedra compartió unas conmovedoras palabras.

"Gracias por la lección de vida que me entregaste. Que triste y fuerte noticia. Pensé que la batalla al cáncer ya la habías ganado, pero hoy me entero que nos dejaste, que partiste mi querida Yanett Gonzalez. Gracias por la gran lección de vida que me enseñaste a mí y a todos: nunca rendirse y nunca dejar de luchar. Juntos subimos el volcán Lonquimay y desde ese día me demostraste que eres una mujer que lo dejó todo en la cancha. Mi cariño y tus recuerdos estarán siempre en mi corazón", escribió el conductor de Contra viento y marea.

