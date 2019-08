Marcela Posada aún es reconocida por su papel de Sandra, 'La Jirafa', la altísima secretaria de 'El cuartel de las feas' en Betty la fea. La "Jirafa" de Betty la Fea no tiene vida sexual desde hace 10 años

Y ahora que la novela ha repuntado otra vez en rating, luego de 20 años, los protagonistas tienen más relevancia que nunca. La "Jirafa" de Betty la Fea no tiene vida sexual desde hace 10 años

De hecho, son muchos los datos curiosos sobre sus vidas actualmente.

En el caso de Marcela, ella confesó al programa de entretenimiento La Movida que lleva 10 años sola, sin novio. Ni siquiera tiene vida sexual.

"Sin tinieblo, sin citas, ni nada", aclaró ella.

Ella afirmó que no necesita una pareja para encontrar la felicidad y que se siente muy bien viviendo así.

“Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero. Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja y vida sexual. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, aseguró la actriz.

