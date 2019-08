Virginia Limongi muestra su escultural cuerpo en un sexy bikini

La modelo y exmiss Ecuador, Virginia Limongi Silva, después de su emotivo video de despedida como Miss Ecuador, no ha dejado de cautivar a sus seguidores y fans con sus sexys fotos en terno de baño.

En sus publicaciones, la guayaquileña, no solo ha dejado ver su escultural figura sino, que también ha compartido fotos sin maquillaje y con trajes casuales y muy formales.

Esto ha aumentado el número de seguidores en su cuenta de Instagram y los comentarios positivos hacia la modelo no han parado.

Ahora, compartimos con ustedes la última foto de Virginia, que ha dejado sin palabras a más de uno.

Un terno de baño de color negro con aberturas en la parte del abdomen y hombro, dejan ver su cuerpo muy bien ejercitado. Virginia, definitivamente es una 'mujer fitness', que le gusta cuidar de su apariencia, pero sobre todo de su piel y su cuerpo.

En el texto de la publicación se puede leer la siguiente frase en inglés:

"Find your sense of self and be true to who you are"

"Encuentra el sentido de tu ser y sé fiel a lo que eres"