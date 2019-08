 La prueba de compromiso de Harold Jiménez con Daniela Ospina:

View this post on Instagram

Hoy 16 de agosto empecé con una empresa llamada @danfive , algunos solo se les hace conocido el tema pero quiero recordarlo. “Dan” viene de Daniela y “Five” porque desde los nueve años juego voley y es el número 5 con el cual me identifico. Hoy miro hacia atrás y sólo agradezco a Dios por cada momento de tanta enseñanza y aprendizaje, por mi familia que siempre ha sido el motor para enfrentar cualquier situación que quiera comenzar, estudié Administración de Empresas online porque mi padre siempre me insistió cuando me fui de la casa, me dijo: “negra no dejes de estudiar” con sacrificio y esfuerzo lo logré y fue en este mismo proceso que nació mi princesa. Cuando yo pensaba que ya tenia que aguantarme la presión de mis padres, llegó ella, a motivarme y a enfrentarme con la experiencia mas maravillosa de ser mamá, de pensar que cada paso que damos, la mitad por no decir que toda, es pensando en ellos. Pues bien, sólo miro atrás y digo ¡cuánta razón tenían siempre mis papás!, todos los sacrificios, dolores de cabeza, ganas de renunciar… porque ojo renunciar también hace parte de la vida y nos aconstumbramos a una red que sólo muestra un instante y que difícilmente muestra el Proceso. Cuánto he aprendido, cuántas veces he querido tirar la toalla, pero cuento con Dios, mi familia y mi hija que es mi mayor motivación para enfrentar todo esto, porque mientras saqué la línea de mujer ya me pedía la de niña, saqué la de niña y ya me pedía la de hombre, saqué la de hombre y ya quiere para sus amigos jajajajja. Veo esta foto y describe un poco de lo que les estoy contando: aquí vamos corriendo una tras la otra, pero esto jamás sería posible sin la cantidad de personas que tengo a mi alrededor, compañeros de trabajo, familia, amigos, etc … y por supuesto un angelito que siempre estuvo a mi lado en cada locura y decisión, porque desde el cielo me guía y aquí en mi corazon se encuentra y sigue viviendo.