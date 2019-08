Cote López y su vida en Arabia Saudita: "Uno llega, se pone la abaya y va al mall"

Hace menos de un mes, Cote López dejó Chile para acompañar a su marido, Luis Jiménez, a Arabia Saudita. Antes de irse, la influencer adelantó que su vida se iba a tener que adaptar a las leyes del país del Medio Oriente e iba a tener que taparse entera para salir a los lugares públicos.

A través de sus historias de Instagram, la modelo ha mostrado su día a día fuera de Chile. Sin ir más lejos, ayer compartió su ida al supermercado, en donde dejó ver su "túnica". Tras publicar momentos de su vida cotidiana, recibió una serie de preguntas que respondió a través de la misma plataforma.

"La abaya es obligación acá, que esa túnica como le dicen todos. Todas las mujeres la tienen que usar. Los niños no. Me parece que desde que les llega la regla, las niñas la tienen que empezar a usar", relata López. Dice que no le da calor usar la "túnica" y que dentro de la villa donde vive no es necesario que la lleve puesta, porque viven solamente mujeres.

"Puedo andar con la ropa que quiero, no hay problema. Pero, en todo caso, no es desagradable porque no es necesario arreglarse. Uno llega, se pone la abaya y va al mall. Además como en el mall hace frío es rico andar con ella. El único problema es ir al estadio. Yo estaba desesperada", revela Cote.

Coté López muestra su túnica por primera vez: "Lo mejor es que no tengo que decidir qué ponerme" La modelo se fue a vivir a Arabia Saudita junto a su familia

"Taparse la cara y el pelo es opcional. De hecho hay muchas árabes que andan sin la burka y andan mostrando el pelo. Hay otras que andan con el pelo tapado y otras que andan hasta con la cara tapada, con los ojos afuera y otras que andan hasta con los ojos tapados, con un velo delante", aclara la madre de las trillizas.

La chilena dijo que si no usaba la abaya, la podían llevar detenida. "Hay que usarla, si es una ley. No es como en otros lados que es opcional. Aquí tienes que salir con ella, tienes que cubrirte. Y está bien porque hay que respetar su cultura, estamos en su país", menciona. "Estoy bien, estoy feliz", reconoce.

También le preguntaron sobre cómo lo han pasado sus hijos. "Donde vivo es súper entretenido para los niños", señala la esposa del "Mago" Jiménez en su red social. "Hay hartos niños de la edad, ocho piscinas, un supermercado, hay un gimnasio, un restaurante, hartas cosas", agrega.

Te recomendamos: